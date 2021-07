Pietrangeli: “Berrettini può diventare numero 1 tra un anno” (Di domenica 11 luglio 2021) “Berrettini ha giocato bene, non bisogna scordarsi che ha giocato contro il numero uno del mondo, l’ha giocata quasi alla pari. E’ stato bravissimo, comportamento perfetto, gli puoi solamente dire bravo, e se continua così tra un anno ce lo ritroviamo numero uno del mondo”. Nicola Pietrangeli commenta così a caldo con l’Adnkronos la finale di Wimbledon che ha visto scontrarsi il numero uno del mondo Novak Djokovic contro il tennista romano Matteo Berrettini. Il fuoriclasse serbo ha battuto l’azzurro in 4 set. “Adesso Berrettini deve stare attento perché ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) “ha giocato bene, non bisogna scordarsi che ha giocato contro iluno del mondo, l’ha giocata quasi alla pari. E’ stato bravissimo, comportamento perfetto, gli puoi solamente dire bravo, e se continua così tra unce lo ritroviamouno del mondo”. Nicolacommenta così a caldo con l’Adnkronos la finale di Wimbledon che ha visto scontrarsi iluno del mondo Novak Djokovic contro il tennista romano Matteo. Il fuoriclasse serbo ha battuto l’azzurro in 4 set. “Adessodeve stare attento perché ...

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - InteBNLdItalia : ???? #Berrettini nella STORIA: 61 anni dopo Pietrangeli, un italiano in SF a #Wimbledon! #tennis - OptaPaolo : 4 - Berrettini è il 4o italiano a raggiungere una finale del Grande Slam, il 1o al di fuori del Roland Garros De S… - BEPPESARNO : ...Allora esisteva un'altro che fece semifinale a #wimbledon E come al solito mai banale Pietrangeli. Quanto meno… - dafewright : RT @OptaPaolo: 4 - Berrettini è il 4o italiano a raggiungere una finale del Grande Slam, il 1o al di fuori del Roland Garros De Stefani @r… -