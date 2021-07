“Pienz a salute” riparte da San Giorgio a Cremano, testimonial l’attore Maurizio Casagrande (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – riparte, dopo due anni di stop, la campagna di prevenzione ‘Pienz a’ salute’ promossa dall’Asl Napoli 3 Sud. Primo comune ad ospitarla, tra i cinquantasette coinvolti, sarà San Giorgio a Cremano con un testimonial d’eccezione: Maurizio Casagrande. Lunedì 12 luglio dalle 9.00 alle 18.00, il camper sanitario sosterà in piazza Carlo di Borbone per effettuare screening ed esami gratuiti in tutta sicurezza. Per tutta la giornata medici e personale dell’Asl metteranno a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Na) –, dopo due anni di stop, la campagna di prevenzione ‘a’’ promossa dall’Asl Napoli 3 Sud. Primo comune ad ospitarla, tra i cinquantasette coinvolti, sarà Sancon und’eccezione:. Lunedì 12 luglio dalle 9.00 alle 18.00, il camper sanitario sosterà in piazza Carlo di Borbone per effettuare screening ed esami gratuiti in tutta sicurezza. Per tutta la giornata medici e personale dell’Asl metteranno a ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Pienz a salute' riparte da San Giorgio a Cremano, testimonial l'attore Maurizio Casagrande **… - InNotizia : Lunedì 12 luglio, dalle 9.00 alle 18.00, il camper sanitario di ben 18 metri sosterà in piazza Carlo di Borbone per… - ilGazzettinoves : L’#Asl Napoli 3 Sud per la promozione della salute: riprendono gli eventi ‘Pienz’ a salut’ - newsdinapoli : Asl Napoli 3 Sud per la promozione della salute: riprendono gli eventi ‘Pienz’ a salut’ #Appuntamenti - bassairpinia : VISCIANO. 'Pienz' a Salute', riparte la prevenzione. Ecco quando - -