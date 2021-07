“Però Yey” | alla scoperta del nuovo singolo di G Patty | l’intervista

Leggi su lopinionista

(Di domenica 11 luglio 2021) “Definirei ‘Yey’ un mood, una vibe, un percorso che passa nel profondo. A metà strada tra uno sfogo e un momento di leggerezza: ‘Come stai non lo so,…yey'” Dal 25 giugno è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Yey” (Greylight Records),di G.. Preceduta dal“Gialosai”, la nuova release di G.è “Yey”, un brano che rappresenta un’evoluzione artistica dell’autore e che, partendo da uno sfogo personale, sfocia in un climax crescente dato ...