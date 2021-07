Perché le milizie sciite in Iraq sono un test politico per Biden (Di domenica 11 luglio 2021) “Il continuo assalto delle milizie sostenute dall’Iran al personale degli Stati Uniti in Iraq non può essere tollerato”, ha detto in una dichiarazione a politico il senatore dell’Oklahoma Jim Inhofe, il massimo repubblicano della Commissione per i servizi armati del Senato: “Il presidente Joe Biden deve proporre una vera strategia per dissuadere e porre fine a questi attacchi, piuttosto che continuare il suo approccio al minimo-indispensabile che non riesce a dissuadere l’Iran o le sue milizie e mette le vite americane a maggior rischio”. Inhofe tocca un punto dolente per l’attuale amministrazione ... Leggi su formiche (Di domenica 11 luglio 2021) “Il continuo assalto dellesostenute dall’Iran al personale degli Stati Uniti innon può essere tollerato”, ha detto in una dichiarazione ail senatore dell’Oklahoma Jim Inhofe, il massimo repubblicano della Commissione per i servizi armati del Senato: “Il presidente Joedeve proporre una vera strategia per dissuadere e porre fine a questi attacchi, piuttosto che continuare il suo approccio al minimo-indispensabile che non riesce a dissuadere l’Iran o le suee mette le vite americane a maggior rischio”. Inhofe tocca un punto dolente per l’attuale amministrazione ...

Advertising

SAIBI2001 : #Libia - Già nel 2017 e nel 2018 il comando delle operazioni navali #europee non aveva nascosto la preoccupazione,… - SimoneFioletti : RT @DOscarLancini: Oltre mille rapimenti in #Nigeria da inizio anno per finanziare le milizie locali - anche jihadiste - e #cristiani ancor… - TonusAldo : RT @DOscarLancini: Oltre mille rapimenti in #Nigeria da inizio anno per finanziare le milizie locali - anche jihadiste - e #cristiani ancor… - Mariang47614228 : RT @DOscarLancini: Oltre mille rapimenti in #Nigeria da inizio anno per finanziare le milizie locali - anche jihadiste - e #cristiani ancor… - alex_antony17 : RT @DOscarLancini: Oltre mille rapimenti in #Nigeria da inizio anno per finanziare le milizie locali - anche jihadiste - e #cristiani ancor… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché milizie L'ambizione imperialista di Putin che attraversa la linea del Donbass ... poi, è la tecnica più usata, perché ci illude di fissare su carta anche ciò che è inafferrabile o ... dentro ci sono le repubbliche secessioniste di Doneck e di Lugansk aiutate da Mosca, le milizie ...

Le infinite guerre africane e l'inutilità dei caschi blu ... quando non nulla, e questo perché non rimuovono mai, né potrebbero, le cause all'origine dei ... A scontrarsi sono decine di gruppi armati che controllano più del 70% del paese: milizie con forti ...

Taleban e milizie, in Afghanistan parte l’assalto a Kabul La Stampa ... poi, è la tecnica più usata,ci illude di fissare su carta anche ciò che è inafferrabile o ... dentro ci sono le repubbliche secessioniste di Doneck e di Lugansk aiutate da Mosca, le...... quando non nulla, e questonon rimuovono mai, né potrebbero, le cause all'origine dei ... A scontrarsi sono decine di gruppi armati che controllano più del 70% del paese:con forti ...