“Per sempre”. La vip italiana, con un ex molto famoso, fa le cose in grande. Per il suo giorno più bello ha scelto una location da sogno (Di domenica 11 luglio 2021) Lei modella ed ex di Gianluca Vacchi. Lui imprenditore milanese. Insieme hanno già un figlio, Matteo, nato nel 2019. E nella giornata di sabato 10 luglio hanno compiuto il fatidico passo. Parliamo di Giorgia Gabriele e Andrea Grilli. La sontuosa cerimonia è stata celebrata in una lussuosa location a Viareggio. Anche se la modella non aveva mai nascosto il suo desiderio di sposarsi la coppia non ha annunciato pubblicamente il matrimonio. Lo ha fatto solo dopo l’evento. Con un post su Instagram Giorgia ha voluto condividere questa gioia, scrivendo semplicemente: “10-07-2021Mr. & Mrs. Grilli ??”. Poi tante foto a corredo, per un momento magico, in cui a dominare è il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Lei modella ed ex di Gianluca Vacchi. Lui imprenditore milanese. Insieme hanno già un figlio, Matteo, nato nel 2019. E nella giornata di sabato 10 luglio hanno compiuto il fatidico passo. Parliamo di Giorgia Gabriele e Andrea Grilli. La sontuosa cerimonia è stata celebrata in una lussuosaa Viareggio. Anche se la modella non aveva mai nascosto il suo desiderio di sposarsi la coppia non ha annunciato pubblicamente il matrimonio. Lo ha fatto solo dopo l’evento. Con un post su Instagram Giorgia ha voluto condividere questa gioia, scrivendo semplicemente: “10-07-2021Mr. & Mrs. Grilli ??”. Poi tante foto a corredo, per un momento magico, in cui a dominare è il ...

