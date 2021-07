Paura per Lozano, tremendo infortunio: il calciatore del Napoli sviene in campo [VIDEO] (Di domenica 11 luglio 2021) Il calciatore del Napoli Lozano è stato vittima di un gravissimo infortunio. L’episodio si è verificato dopo pochi minuti del match tra Messico e Trinidad e Tobago, valido per la prima giornata della Gold Cup. Il messicano si è scontrato con il portiere avversario, perdendo i sensi. Immediato è arrivato l’intervento dei sanitari, Lozano è stato trasportato in barella e e il volto tumefatto. “Hirving Lozano è stabile, cosciente e sarà sottoposto ad ulteriori controlli medici”, ha scritto la federazione messicana. Poi il comunicato del Napoli: “Hirving ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 luglio 2021) Ildelè stato vittima di un gravissimo. L’episodio si è verificato dopo pochi minuti del match tra Messico e Trinidad e Tobago, valido per la prima giornata della Gold Cup. Il messicano si è scontrato con il portiere avversario, perdendo i sensi. Immediato è arrivato l’intervento dei sanitari,è stato trasportato in barella e e il volto tumefatto. “Hirvingè stabile, cosciente e sarà sottoposto ad ulteriori controlli medici”, ha scritto la federazione messicana. Poi il comunicato del: “Hirving ...

