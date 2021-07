Paura nel carcere di Velletri, 25enne cerca di impiccarsi con le lenzuola (Di domenica 11 luglio 2021) Attimi di Paura ieri mattina nel carcere di Velletri quando un 25enne italiano originario dei Castelli Romani ha provato ad impiccarsi con le lenzuola alle grate della finestra della sua cella. Fortunatamente gli agenti della polizia penitenziaria si sono subito accorti delle intenzioni del giovane e lo hanno prontamente soccorso, evitando il peggiore degli epiloghi. Leggi anche: Ai domiciliari sale sul letto e tenta il suicidio: 55enne salvato in extremis su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) Attimi diieri mattina neldiquando unitaliano originario dei Castelli Romani ha provato adcon lealle grate della finestra della sua cella. Fortunatamente gli agenti della polizia penitenziaria si sono subito accorti delle intenzioni del giovane e lo hanno prontamente soccorso, evitando il peggiore degli epiloghi. Leggi anche: Ai domiciliari sale sul letto e tenta il suicidio: 55enne salvato in extremis su Il Corriere della Città.

