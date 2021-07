Parenti vittime, 'a Fossoli c'è l'Europa, sogno dei nonni' (Di domenica 11 luglio 2021) La dimensione europea, il sogno di tanti nonni e padri morti per quell'ideale di pace e libertà, che si materializza a Fossoli, proprio dove quei nonni e padri sono stati uccisi. La testimonianza ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) La dimensione europea, ildi tantie padri morti per quell'ideale di pace e libertà, che si materializza a, proprio dove queie padri sono stati uccisi. La testimonianza ...

Ultime Notizie dalla rete : Parenti vittime Parenti vittime, 'a Fossoli c'è l'Europa, sogno dei nonni' Sono i momenti della commemorazione di questa mattina all'ex campo di concentramento di Fossoli, vicino Carpi, che più hanno colpito alcuni parenti delle 67 vittime, internati politici, dell'eccidio ...

Ursula von der Leyen: "L'eccidio di Fossoli? Grande colpa del mio Paese" - Il Nel pubblico presenti anche tanti parenti delle vittime. Il video della commemorazione L'eccidio risale al 12 luglio 1944 In occasione della commemorazione dell'eccidio del Cibeno del 12 luglio 1944, ...

Parenti vittime, 'a Fossoli c'è l'Europa, sogno dei nonni' La dimensione europea, il sogno di tanti nonni e padri morti per quell'ideale di pace e libertà, che si materializza a Fossoli, proprio dove quei nonni e padri sono stati uccisi.

