Papa | impegnamoci tutti per mantenere Servizio sanitario pubblico

(Di domenica 11 luglio 2021) "In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon, accessibile a, come c'è in Italia e in altri Paesi. Un sistemagratuito che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Papa impegnamoci

Agenzia askanews

Lo ha dettoFrancesco durante l'Angelus che, per la prima volta, ha condotto dal decimo piano del Policlinico Gemelli dove da domenica scorsa è ricoverato. Nel suo breve discorso ai fedeli che ...... Luigi De Salvia, che non manca di ricordare la vicinanza delper il Paese ma anche l'... Quindi il suo forte appello : 'Non avalliamo la repressione,come possiamo': Ascolta l'...L’arcivescovo di Reggio-Bova in visita al Papa per ricevere il Pallio si rivolge alla sua comunità: «Cerchiamo decoro, non buttiamo rifiuti per strada» ...Questa mattina l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova ha ricevuto il sacro paramento da papa Francesco “Il Signore ci liberi dal senso di inadeguatezza e dall’egocentrismo”. Nel giorno in ...