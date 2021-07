Papa | Angelus dal Gemelli | ' grazie a tutti del sostegno'

(Di domenica 11 luglio 2021) Dopo l'intervento di domenica scorsa e una settimana di ricovero, ilha recitato l'dal Policlinicodi Roma. La voce era un po' più flebile del solito ma il Pontefice è apparso in ...

Sono le prime parole pronunciate daFrancesco nell'Francesco definisce "una carezza" la premura dei medici e operatori sanitari. "Il Vangelo di oggi dice che i discepoli di Gesù, ...Dopo l'intervento di domenica scorsa e una settimana di ricovero, ilha recitato l'dal Policlinico Gemelli di Roma. La voce era un po' più flebile del solito ma il Pontefice è apparso in discrete condizioni di salute. "Sono contento di poter mantenere l'...Come annunciato dalla Sala Stampa Vaticana già un paio di giorni fa, l'Angelus di questa domenica è stato recitato da papa Francesco dal balcone del 10.mo piano del Policlinico Gemelli, dove sta per t ...Un grande applauso dei fedeli ha accolto Papa Francesco affacciatosi da un balcone del decimo piano del policlinico Gemelli per l'Angelus dopo l'operazione. Il suo discorso ...