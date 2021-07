Pallanuoto | Sardinia Cup 2021 | l’Italia batte la Russia nell’ultimo incontro Campagna | “Non vediamo l’ora dell’esordio olimpico”

(Di domenica 11 luglio 2021) Si chiude con un successo per il Settebello laCup, ultimo torneo amichevole prima della trasferta verso il Giappone per i Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo la sconfitta di ieri con la Croazia, poi vincitrice della competizione, gli azzurri si sono riscattatindo 16-9 (parziali 4-1, 3-2, 5-2, 4-4) lanella piscina “Giambattista Sicbaldi” di Cagliari. Match molto migliore rispetto a quello visto ieri da parte di Figlioli e compagni, che sono stati attenti dall’inizio alla fine, destando ottime sensazioni verso la manifestazione a Cinque Cerchi. Miglior marcatore proprio il capitano, con quattro reti, protagonisti anche Di ...

Advertising

informazionecs : Pallanuoto Sardegna: la Croazia vince la Waterpolo Sardinia Cup, ma l'Italia non sta a guardare - STnews365 : Sardinia Cup: la Croazia batte l'Italia e vince il torneo. 15-12 il punteggio con cui a Cagliari è stato sconfitto… - sportface2016 : #Pallanuoto, #SardiniaCup 2021: #Settebello sconfitto 12-15 dalla #Croazia - sehmagazine : ??????? Waterpolo Sardinia Cup, stasera a #Cagliari l'amichevole della Nazionale Italiana di Pallanuoto contro la… - informazionecs : Pallanuoto Sardegna: la Croazia si impone sulla Russia nell'esordio della Waterpolo Sardinia Cup -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Sardinia

S&H Magazine

... Franco Bragagna e Marco Alessandrini ore 11:50Maschile: Tre NazioniCup ITALIA - Russia (diretta) da Cagliari Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Bordovasca e ...Domani sarà ancora in acqua l'Italia : alle ore 12.00 il Settebello sfiderà la Russia nell'ultimo match del triangolare, vinto matematicamente dalla Croazia questa sera .Si chiude con un successo per il Settebello la Sardinia Cup, ultimo torneo amichevole prima della trasferta verso il Giappone per i Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo la sconfitta di ieri con la Croazia, ...Tra gli azzurri, che hanno schierato anche il secondo portiere Gianmaria Nicosia, si segnalano le triplette del miglior giocatore dei mondiali 2019 Francesco Di Fulvio e del capitano Pietro Figlioli.