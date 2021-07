Advertising

ILOVEPACALCIO : Palermo, bimbo rischia di annegare nella piscina di casa: è grave - Ilovepalermocalcio - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Palermo, bimbo rischia di annegare nella piscina di casa: grave #Palermo - SkyTG24 : Rischia di annegare in una piscina nel Palermitano: grave bimbo di due anni - MediasetTgcom24 : Palermo, bimbo rischia di annegare nella piscina di casa: grave #Palermo - blogsicilia : #notizie #sicilia Bimbo di due anni e mezzo rischia di annegare in piscina a Monreale, è grave -… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo bimbo

BlogSicilia.it

commenta Undi due anni e mezzo ha rischiato di annegare nella piscina di casa a Monreale (). Il piccolo stava giocando quando, per cause in corso di accertamento, è stato trovato riverso nell'acqua ......vittima è un sindacalista della Uil molto conosciuto in provincia di. Non è la prima volta che accadono tragedie di questo tipo. Qualche mese fa a morire annegato in piscina è stato un...Un bimbo di due anni e mezzo di Palermo ha rischiato di annegare ieri nella piscina di una casa in contrada Vicinale Renda a Monreale, tra Sagana e Pioppo. Il piccolo stava giocando quando per cause i ...Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato risucchiato e rimasto incastrato in uno dei bocchettoni dell'acqua della piscina di un pa ...