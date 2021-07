Pagelle Italia-Inghilterra 4-3 dcr | campioni D’Europaaaaa!!!!!!!

Advertising

SkySport : ? L'ITALIA ELIMINA LA SPAGNA AI RIGORI ? Le pagelle di Stefano De Grandis agli Azzurri ?? I voti ?… - ilbianconerocom : Italia-Inghilterra 3-2 dcr (1-1 al 120'), LE PAGELLE: Donnarumma l'eroe, Chiellini è monumentale! - CrapanzanoRobin : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle dell'Italia - Donnarumma da 11+2 di bonus. Bonucci e Chiellini campioni senza età - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: Mancini ?1??1?? Voto cumulativo a tutto un percorso, peraltro non concluso: ha preso l’Italia con le vesti a brandelli,… - ILOVEPACALCIO : #ItaliaInghilterra: le #pagelle del match - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Italia

INGHILTERRA: PRIMO TEMPO La finale degli Europei 2020 trae Inghilterra è in corso di svolgimento allo stadio di Wembley e, al termine dei 90 minuti (più eventuali tempi ...LeInghilterra/ Finale Euro 2020, voti partita: Shaw gol (primo tempo) 'EUROPEI A CASA THE JACKAL': GLI OSPITI PER LA GARA CON L'INGHILTERRA Ma cosa bolle in pentola per l'ultima ...L'Italia vince gli Europei ai rigori contro l'Inghilterra. Ecco i voti dell'incredibile spedizione azzurra, dai gironi alla vittoria finale. Donnarumma 9 Per tre ...Le pagelle, i voti e il tabellino di Italia-Inghilterra 1-1 (4-3 dopo i rigori), finale degli Europei 2020. Shaw apre le danze al 2', ma Bonucci trova il gol del pareggio nella ripresa. I tempi ...