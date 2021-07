Orlando Bloom canta l'inno d'Italia durante la finale degli Europei (VIDEO)

(Di lunedì 12 luglio 2021)si è schierato dalla parteni e ha persino intonato l'd', a differenza di Tom Cruise che,la, ha tifato Inghilterra. In attesa che iniziasseInghilterra e a differenza di Tom Cruise, che ha tifato per gli inglesi,si è preparato alladi calcio intonando l'no, come potete ...

Advertising

paoladb795 : RT @divanomat: Orlando Bloom che canta l’inno d’Italia sapevo di potermi fidare di questo uomo brava Katy - Giaaaada____ : RT @divanomat: Orlando Bloom che canta l’inno d’Italia sapevo di potermi fidare di questo uomo brava Katy - hankershug : RT @divanomat: Orlando Bloom che canta l’inno d’Italia sapevo di potermi fidare di questo uomo brava Katy - ValeVar13 : RT @divanomat: Orlando Bloom che canta l’inno d’Italia sapevo di potermi fidare di questo uomo brava Katy - chi59_mo : RT @divanomat: Orlando Bloom che canta l’inno d’Italia sapevo di potermi fidare di questo uomo brava Katy -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Bloom

Dopoe Katy Perry avvistati a Venezia e Kim Kardashian a Roma, sarà probabile incontrare Matt Damon che, lasciato il set di Thor , potrebbe passare dal Lago di Como per un saluto alla ...E poi Katy Perry e, che hanno scelto Venezia per trascorrere le prime vacanze all'estero con la piccola Daisy Dove e forse in cerca di una location per le nozze e Robert Downey Jr. che ...Orlando Bloom si è schierato dalla parte degli italiani e ha persino intonato l'inno d'Italia, a differenza di Tom Cruise che, durante la finale degli Europei, ha tifato Inghilterra. In attesa che ini ...Kim Kardashian e Kate Moss hanno scelto Roma per fare da sfondo al loro fascino e al loro progetto che le vede riunite per la prima volta professionalmente.