Ordine d’arrivo Tour de France 2021, risultati quindicesima tappa: Sepp Kuss trionfa ad Andorra, gli Stati Uniti tornano ad esultare. Nibali 11° (Di domenica 11 luglio 2021) Il Tour de France torna a parlare statunitense. Sepp Kuss (Team Jumbo-Visma) riporta la nazione a stelle e strisce ad esultare alla Grande Boucle a dieci anni di distanza dall’ultima volta targata Tyler Farrar. Il corridore del Colorado è arrivato da solo nel tappone pirenaico di Andorra La Vella, entrando nella fuga di giornata e precedendo di 23” Alejandro Valverde (Movistar) e di 1’15” Wout Poels (Bahrain-Victorious). Corridori di spicco nella fuga di oggi, con nomi come Nairo Quintana (Arkea-Samsic), David Gaudu (Groupama-FDJ) e Dan Martin (Israel Start-Up Nation) nella top 10. ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Ildetorna a parlare statunitense.(Team Jumbo-Visma) riporta la nazione a stelle e strisce adalla Grande Boucle a dieci anni di distanza dall’ultima volta targata Tyler Farrar. Il corridore del Colorado è arrivato da solo nel tappone pirenaico diLa Vella, entrando nella fuga di giornata e precedendo di 23” Alejandro Valverde (Movistar) e di 1’15” Wout Poels (Bahrain-Victorious). Corridori di spicco nella fuga di oggi, con nomi come Nairo Quintana (Arkea-Samsic), David Gaudu (Groupama-FDJ) e Dan Martin (Israel Start-Up Nation) nella top 10. ...

rprat75 : @Dagherrotipo1 non c'è neppure l'ordine d'arrivo. Conta il primo... - zazoomblog : Ordine d’arrivo Tour de France 2021 risultati quattordicesima tappa: Mollema da solo a Quillan quarto Mattia Cattan… - brubenasich : RT @jacopogiliberto: ecco l'ordine d'arrivo dei tuit di complimenti per la vittoria di berrettini. - carlo calenda 17,14 squalificato (ri… - jacopogiliberto : RT @jacopogiliberto: ecco l'ordine d'arrivo dei tuit di complimenti per la vittoria di berrettini. - carlo calenda 17,14 squalificato (ri… - Pabel_61 : RT @jacopogiliberto: ecco l'ordine d'arrivo dei tuit di complimenti per la vittoria di berrettini. - carlo calenda 17,14 squalificato (ri… -