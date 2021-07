Omofobia: Zan, 'dopo fake news Salvini mi sono arrivate minacce, ho denunciato' (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Mi è arrivata un'altra minaccia, ho prontamente denunciato. Dice 'in un mondo normale Zan sarebbe testa in giù'. dopo le fake news di Salvini, cominciano ad arrivare minacce. C'è corrispondenza tra le falsità raccontate da Salvini e queste minacce". Lo ha detto Alessandro Zan in un video su Facebook. "Salvini ha superato il limite, ha fatto una affermazione falsa, destituita da ogni fondamento. E' la solita ignobile bugia di Salvini e dei suoi seguaci, hanno decontestualizzato un mio intervento ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Mi è arrivata un'altra minaccia, ho prontamente. Dice 'in un mondo normale Zan sarebbe testa in giù'.ledi, cominciano ad arrivare. C'è corrispondenza tra le falsità raccontate dae queste". Lo ha detto Alessandro Zan in un video su Facebook. "ha superato il limite, ha fatto una affermazione falsa, destituita da ogni fondamento. E' la solita ignobile bugia die dei suoi seguaci, hanno decontestualizzato un mio intervento ...

