Occhio! Faro su Roma dei Repubblicani Usa. Parla Muzergues (Iri) (Di domenica 11 luglio 2021) C’è un motivo se negli ultimi anni la politica italiana ha attirato l’attenzione di orde di politologi stranieri. Tutto, a Roma, succede “prima”. La politica in rete, le primarie, i predellini, la ribalta populista, il sovranismo. Nel bene e nel male, il Belpaese fa da benchmark per il resto d’Europa. Per questo c’è chi, dall’altra parte dell’Atlantico, ha iniziato a studiare sul campo i movimenti, le tendenze, umori e malumori dei palazzi Romani. È il caso dell’IRI (International Republican Institute), uno dei più grandi think tank americani, fondato nel 1983 con la benedizione di un certo Ronald Reagan. Da Vienna a Bratislava, da Bruxelles a Budapest, il ... Leggi su formiche (Di domenica 11 luglio 2021) C’è un motivo se negli ultimi anni la politica italiana ha attirato l’attenzione di orde di politologi stranieri. Tutto, a, succede “prima”. La politica in rete, le primarie, i predellini, la ribalta populista, il sovranismo. Nel bene e nel male, il Belpaese fa da benchmark per il resto d’Europa. Per questo c’è chi, dall’altra parte dell’Atlantico, ha iniziato a studiare sul campo i movimenti, le tendenze, umori e malumori dei palazzini. È il caso dell’IRI (International Republican Institute), uno dei più grandi think tank americani, fondato nel 1983 con la benedizione di un certo Ronald Reagan. Da Vienna a Bratislava, da Bruxelles a Budapest, il ...

Advertising

formichenews : Occhio! Faro su Roma dei Repubblicani Usa. Parla Muzergues (Iri) Lo storico think tank vicino all'Elefantino guard… - __Jiminie____ : @Nauth1z_ oddio l'occhio aiuto non lo farò mai, ho avuto delle operazioni agli occhi e per questo faccio fatica per… - cassiemassacre_ : piu diventerò una figa di legno, più sarà difficile avvicinarsi a me, più mi farò desiderare e vi snobberò proprio… - Angelika_2803 : Non riesco ancora a metabolizzare il fatto che #Shownu partirà per il militare... ero convinta che venisse esentato… - belladinotte23 : @segreteria_MZ Io ho un po' di soggezione della Sig.ra Amelia, ma credo vada bene cosi, così ci penso prima di fare… -