Nuovo concorso straordinario: anche per infanzia e primaria? per quali classi di concorso? (Di domenica 11 luglio 2021) La previsione di un Nuovo concorso straordinario sui posti che rimarranno vacanti dalle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/22 ha - comprensibilmente - riacceso le speranze di tanti docenti. Non tanto forse per il concorso in sè, ma perché questa è una delle prove che nell'autunno interesserà i docenti che avranno così più possibilità per l'immissione in ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 luglio 2021) La previsione di unsui posti che rimarranno vacanti dalle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/22 ha - comprensibilmente - riacceso le speranze di tanti docenti. Non tanto forse per ilin sè, ma perché questa è una delle prove che nell'autunno interesserà i docenti che avranno così più possibilità per l'immissione in ruolo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Nuovo concorso straordinario: anche per infanzia e primaria? per quali classi di concorso? - sfiorata82 : RT @badtasteit: La recensione di #AhedsKnee, il nuovo film del vincitore della Berlinale #NadavLapid, in concorso a #cannes74 - sfiorata82 : RT @badtasteit: La recensione di #Benedetta, l'atteso nuovo film di #PaulVerhoeven con #VirginieEfra, presentato in concorso a #Cannes74 ht… - luckyredfilm : RT @comingsoonit: #FlagDay, il nuovo film di #SeanPenn, in corsa per la Palma d'oro al Festival di #Cannes2021, racconta del rapporto tra u… - GianPisacane : Aspettando Berrettini, Moretti e la finale di Wembley, a Cannes fuori concorso abbiamo visto il nuovo film di Tom M… -