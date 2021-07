Non volete bambini viziati? Fatevi aiutare nelle faccende domestiche (Di domenica 11 luglio 2021) Rispetto alle generazioni precedenti, i genitori di oggi sono più partecipativi e più attenti a “caricare” i figli con le più svariate attività. Ogni giorno si dedicano di più alla cura dei figli. Si ritagliano del tempo per le attività extrascolastiche. Sono più collaborativi con i compiti a casa. Ma c’è un ambito in cui i genitori moderni si aspettano meno dai propri figli rispetto ai genitori delle generazioni passate: le faccende domestiche. Circa l’80% dei genitori con figli piccoli ammette di aver contribuito alle faccende domestiche in passato, ma solo il 30%, oggi, si fa aiutare dai figli, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) Rispetto alle generazioni precedenti, i genitori di oggi sono più partecipativi e più attenti a “caricare” i figli con le più svariate attività. Ogni giorno si dedicano di più alla cura dei figli. Si ritagliano del tempo per le attività extrascolastiche. Sono più collaborativi con i compiti a casa. Ma c’è un ambito in cui i genitori moderni si aspettano meno dai propri figli rispetto ai genitori delle generazioni passate: le. Circa l’80% dei genitori con figli piccoli ammette di aver contribuito allein passato, ma solo il 30%, oggi, si fadai figli, ...

Non volete bambini viziati? Fatevi aiutare nelle faccende domestiche L'HuffPost Non volete bambini viziati? Fatevi aiutare nelle faccende domestiche Un bimbo di quattro anni forse non sarà in grado di rifarsi il letto esattamente come voi vorreste, ma ciò che conta è che ci stia provando. Man mano che crescono, potrete essere più specifici su cosa ...

Un bimbo di quattro anni forse non sarà in grado di rifarsi il letto esattamente come voi vorreste, ma ciò che conta è che ci stia provando. Man mano che crescono, potrete essere più specifici su cosa ...