Nicola Russo capo del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero (Di domenica 11 luglio 2021) La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato la richiesta al Csm per il fuori ruolo di Nicola Russo, individuato come capo del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero. Lo si apprende da fonti di via Arenula. Nicola Russo, magistrato proveniente dalla Corte d’Appello di Napoli, è stato tra l’altro componente del comitato scientifico del Csm, del direttivo della Scuola superiore di magistratura- con compiti di coordinamento della formazione e dell’innovazione tecnologica – e docente della scuola ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) La ministra della, Marta Cartabia, ha firmato la richiesta al Csm per il fuori ruolo di, individuato comedeldidel. Lo si apprende da fonti di via Arenula., magistrato proveniente dalla Corte d’Appello di Napoli, è stato tra l’altro componente del comitato scientifico del Csm, del direttivo della Scuola superiore di magistratura- con compiti di coordinamento della formazione e dell’innovazione tecnologica – e docente della scuola ...

