Napoli | risonanza magnetica negativa per Lozano | il comunicato

(Di domenica 11 luglio 2021) Arriva ildelsulle condizioni di Hirving: ecco le ultime sull’attaccante messicano dopo lo scontro Ilcomunica le condizioni di Hirvingdopo lo scontro in Messico-Trinidad e Tobago. «Hirving, uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago, si è sottoposto ache ha dato esito negativo. L’attaccante delsta bene ed ha parlato col medico sociale azzurro, Dottor Canonico, che è in costante contatto con lo staff medico ...

... "Le condizioni del Chucky non destano preoccupazione, nelle prossime ore sarà sottoposto anche amagnetica e il medico sociale del, il dottor Raffaele Canonico, è in contatto ...Le sue condizioni non destano preoccupazione e nelle prossime ore sarà sottoposto anche amagnetica. Il medico sociale del, Dottor Canonico , è in contatto costante con lo staff ...Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Hirving Lozano. Arrivano direttamente dal Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, dopo l’incidente di questa notte in nazionale: “Hirving Lozano, uscito per ...Il Chucky dopo 10 minuti del match si era scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita subendo un duro colpito al volto.