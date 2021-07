Napoli, Mario Rui in uscita: su di lui anche il Trabzonspor di Marek Hamsik (Di domenica 11 luglio 2021) Per il momento sarà presente al ritiro di Dimaro insieme con la squadra e il nuovo allenatore Luciano Spalletti, ma il difensore Mario Rui è pronto a fare le valigie e lasciare la città partenopea. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il calciatore sarebbe in contatto con diversi club europei pronti ad ingaggiarlo per l’avvio della L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Per il momento sarà presente al ritiro di Dimaro insieme con la squadra e il nuovo allenatore Luciano Spalletti, ma il difensoreRui è pronto a fare le valigie e lasciare la città partenopea. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il calciatore sarebbe in contatto con diversi club europei pronti ad ingaggiarlo per l’avvio della L'articolo

Advertising

tiburtino78 : @Napoli_Report @SkySport per me Mario Rui non si muove - EuropaCalcio : #Mercato #Napoli #MarioRui, frenata con il #Galatasaray: ecco perché #europacalcio - marcorammat77 : RT @FianteAlighieri: @Napoli_Report @DiMarzio Mario Rù ce fatt o bucchìn - FianteAlighieri : @Napoli_Report @DiMarzio Mario Rù ce fatt o bucchìn - Dario83229428 : @AlfredoPedulla Buonasera, qualche giorno fa parlo di offerta accettata dal Napoli x Mario Rui, e di quasi accordo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mario Quando arrivava Vincenzino - Mario Corsetti, uno che in tema di comunismo non accettava lezioni neanche da Giancarlo Pajetta (...la presunzione di ricordargli che non era più tempo di schivare le cariche della Polizia a Napoli , ...

Terrorismo, jihadista arrestato a Salerno: ha combattuto con l'Isis in Siria ... in provincia di Salerno, alla fine un'indagine che ha coinvolto Antiterrorismo, Digos di Napoli e ... L'EVENTO Luca Attanasio e Mario Cerciello Rega, doppio omaggio a Roma con... Nei confronti dell'uomo,...

Napoli, Mario Granieri riapre la pizzeria anticlan: «Non mi arrendo al racket» ilmattino.it Napoli, Mario Rui in uscita: su di lui anche il Trabzonspor di Marek Hamsik I due si sono già incrociati durante la stagione a Napoli ed ora potrebbero riabbracciarsi di nuovo. Prima di vendere Mario Rui, però, il Napoli ha intenzione di ingaggiare un nuovo terzino sinistro.

Occhi puntati su Mandava, ma c’è solo una condizione! Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che il Napoli abbia puntato Mandava se non dovesse arrivare Emerson.

Corsetti, uno che in tema di comunismo non accettava lezioni neanche da Giancarlo Pajetta (...la presunzione di ricordargli che non era più tempo di schivare le cariche della Polizia a, ...... in provincia di Salerno, alla fine un'indagine che ha coinvolto Antiterrorismo, Digos die ... L'EVENTO Luca Attanasio eCerciello Rega, doppio omaggio a Roma con... Nei confronti dell'uomo,...I due si sono già incrociati durante la stagione a Napoli ed ora potrebbero riabbracciarsi di nuovo. Prima di vendere Mario Rui, però, il Napoli ha intenzione di ingaggiare un nuovo terzino sinistro.Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che il Napoli abbia puntato Mandava se non dovesse arrivare Emerson.