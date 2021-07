Napoli, Di Lorenzo rinnovo fino al 2026: ADL attiva la clausola e blinda il terzino (Di domenica 11 luglio 2021) rinnovo DI Lorenzo Napoli – Giovanni Di Lorenzo si è legato al Napoli fino al 2026. Il terzino, in nazionale ha stupito tutti attirando l’attenzione dei big club europei. Quando arrivò in maglia azzurra dall’Empoli, il giocatore è stato oggetto di critiche ma nel tempo ha stupito tutti, fino a diventare titolare inamovibile. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica Aurelio De Laurentiis ha blindato il giocatore: DI Lorenzo, rinnovo CON IL ... Leggi su napolipiu (Di domenica 11 luglio 2021)DI– Giovanni Disi è legato alal. Il, in nazionale ha stupito tutti attirando l’attenzione dei big club europei. Quando arrivò in maglia azzurra dall’Empoli, il giocatore è stato oggetto di critiche ma nel tempo ha stupito tutti,a diventare titolare inamovibile. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica Aurelio De Laurentiis hato il giocatore: DICON IL ...

