Napoli, 15enne accoltellato a Somma Vesuviana (Di domenica 11 luglio 2021) Un 15enne è stato accoltellato la scorsa notte a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza del 118 in via Roma ed è stato trasportato all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Il 15enne sarebbe stato ferito da due coltellate, una all'addome e una al braccio sinistro. Indagano sull'accaduto i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. L'articolo proviene da Italia Sera.

