Nanni Moretti come Fantozzi | che disastro | proprio durante la finalissima tra Italia e Inghilterra

(Di domenica 11 luglio 2021) Fiato sospeso, attesa spasmodica. Una domenica imperdibile, per lo sportno. Prima la finale di Wimbledon, con Matteo Berrettini chiamato alla sfida contro Novak Djokovic. Poi, in serata, ore 21 a Wembley, latradi Euro 2020. Già, una domenica così, per il nostro sport, è un sogno (nella speranza, ovviamente, che non si trasformi in un incubo). E oltre al fiato sospeso e all'attesa spasmodica, ecco anche una curiosa e clamorosa beffa. Si dà il caso, infatti, che sia in corso il festival del Cinema di Cannes. E si dà il caso, soprattutto, che questa sera sarà il turno di ...

A Cannes è oggi il giorno di Tre piani, il film di Nanni Moretti basato sul romanzo omonimo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Intervistato da Wlodek Goldkorn per l'Espresso, afferma: 'Il ... Dopo cinque anni torna sulla Croisette Sean Penn. Per Cannes 74 la star di Hollywood porta insieme a lui la figlia Dylan, co-protagonista, e il fratello Hopper, per il suo ultimo film "Flag day", in g ... Il regista sbarca al Festival del Cinema scegliendo 'L'allegria' come colonna sonora del suo reportage social ...