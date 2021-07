Mundial 1982, Italia campione del mondo contro la Germania! – 11 luglio 1982 – VIDEO (Di domenica 11 luglio 2021) L’11 luglio 1982 a Madrid l’Italia di Bearzot si laurea campione del mondo, superando in finale la Germania per 3-1 L’11 luglio è una data che resterà per sempre scolpita nella memoria degli Italiani, appassionati di calcio e non. Nel 1982, a Madrid, l’Italia di Bearzot si laurea infatti campione del mondo nel Mundial contro la Germania. In una partita diventata leggenda. Gli azzurri si impongono col punteggio di 3-1, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) L’11a Madrid l’di Bearzot si laureadel, superando in finale la Germania per 3-1 L’11è una data che resterà per sempre scolpita nella memoria deglini, appassionati di calcio e non. Nel, a Madrid, l’di Bearzot si laurea infattidelnella Germania. In una partita diventata leggenda. Gli azzurri si impongono col punteggio di 3-1, ...

