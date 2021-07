Movida sul litorale Pontino e controlli nei locali | scattano sanzioni a Latina e Gaeta

Advertising

CorriereCitta : Movida sul litorale Pontino e controlli nei locali: scattano maxi sanzioni a Latina e Gaeta - Krikri65846044 : 21.25 e sono già sul letto, che dire amici, siamo una generazione di giovani allo sbando che pensano solo alla movida - QdSit : Movida a #Palermo, il Tar ha sospeso le due ordinanze con cui il Comune aveva imposto la chiusura dei locali di not… - anccarsoliaq1 : Stroncato, sul nascere una fiorente attività di spaccio di droga che era soprattutto destinato al popolo della cosi… - infoitinterno : Musumeci firma l'ordinanza: vaccinazioni a tappeto nei luoghi della movida e sul posto di lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Movida sul

Il Corriere della Città

... protagonisti giovani della. Tre delle vittime hanno dovuto ricorrere anche alle cure ...posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri, ma dei malviventi baby nessuna traccia. Uno sarebbe ...In tale contesto, ogni fine settimana, le forze di polizia sono impegnate nei controlli in diverse aree della città conosciute per la '' per scongiurare comportamenti a rischio sia per la ...In servizio sei pattuglie della Compagnia di Alba Adriatica tra Tortoreto e Martinsicuro ALBA ADRIATICA – C’è la denuncia di un albanese di 20 anni sorpreso sul lungomare di Alba con un coltello a ser ...In servizio sei pattuglie della Compagnia di Alba Adriatica tra Tortoreto e Martinsicuro. ALBA ADRIATICA – C’è la denuncia di un albanese di 20 anni sorpreso sul lungomare di ...