Mourinho: «Roma club gigante. Ecco perché ho lasciato la Premier League» (Di domenica 11 luglio 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Correio da Manhã: le sue parole José Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Correio da Manhã. Le sue dichiarazioni. Roma – «È un club gigante con tifosi incredibili e assetati di qualcosa, perché a loro non è successo niente di buono negli ultimi venti anni. Secondo i nuovi proprietari, è stato necessario un lavoro approfondito per organizzare il club. Il primo assunto è stato un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) José, allenatore della, ha riun’intervista ai microfoni del Correio da Manhã: le sue parole José, allenatore della, ha riun’intervista ai microfoni del Correio da Manhã. Le sue dichiarazioni.– «È uncon tifosi incredibili e assetati di qualcosa,a loro non è successo niente di buono negli ultimi venti anni. Secondo i nuovi proprietari, è stato necessario un lavoro approfondito per organizzare il. Il primo assunto è stato un ...

