Morto in Georgia il cameraman linciato dai militanti anti - Lgbtq

(Di domenica 11 luglio 2021) Un paese che ha ceduto alle violenze deiomofobi, con delle violenze che verranno a lungo ricordate. Purtroppo uno degli uomini che stava lì per raccontare questi comportamenti inaccettabili ...

Advertising

ChiaraZn : RT @Asiablog_it: ??#GEORGIA ???? Lekso Lashkarava è morto. Era uno dei 60 #giornalisti malmenati dagli squadristi anti-#LGBT il 5 luglio a #… - tittimaestra : RT @globalistIT: - Raindog2704 : RT @globalistIT: - FatimaCurzio : RT @RaiNews: Georgia, morto il cameraman georgiano vittima di un pestaggio a margine della marcia Lgtbq di lunedì scorso - Ecate31 : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Georgia

... vittima di un pestaggio a margine della fallita marcia del "Pride" Lgtbq lunedì scorso, èa ...per il pericoli legati alla sicurezza dei partecipanti nelle vie della capitale della, ...... vittima di un pestaggio a margine della fallita marcia del 'pride' Lgtbq lunedì scorso, èa ...per il pericoli legati alla sicurezza dei partecipanti nelle vie della capitale della, ...Lo ha fatto sapere la rete Tv per la quale lavorava, Pirveli. L’uomo, Alexander Lashkarava, 37 anni, era fra la cinquantina di giornalisti colpita dalla violenza dei militanti L ...Dopo i colpi ricevuti al volto e alla testa, l'uomo di 37 anni è deceduto nella propria casa. E' uno dei cinquanta giornalisti colpiti dalla violenza dei militanti omofobi ...