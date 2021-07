Montante contro Morra: «Inquietante la sua presenza al processo, vuole intimidire la Corte» (Di domenica 11 luglio 2021) L’ex presidente degli industriali siciliani, imputato a Caltanissetta, si scaglia contro «l’invasione di campo» del presidente della Commissione Antimafia «Morra, che si aggira nei corridoi dell’Aula Bunker, rilasciando interviste e lanciando anatemi, è un chiaro tentativo di intimidazione della Corte che dovrà giudicare Montante nel giudizio di appello». Lo dice, in una nota, Antonello Montante, ex presidente degli industriali siciliani, dopo l’udienza del processo sul cosiddetto “Sistema Montante” che si celebra, con rito abbreviato, ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) L’ex presidente degli industriali siciliani, imputato a Caltanissetta, si scaglia«l’invasione di campo» del presidente della Commissione Antimafia «, che si aggira nei corridoi dell’Aula Bunker, rilasciando interviste e lanciando anatemi, è un chiaro tentativo di intimidazione dellache dovrà giudicarenel giudizio di appello». Lo dice, in una nota, Antonello, ex presidente degli industriali siciliani, dopo l’udienza delsul cosiddetto “Sistema” che si celebra, con rito abbreviato, ...

