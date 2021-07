Montante attacca Morra | Vuole intimidire la Corte

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 luglio 2021) Caltanissetta, 11 lug. (Adnkronos) - "Mi hanno ucciso, anche fisicamente, mi hanno umiliato, sono arrivato a pensare anche al suicidio ma non l'ho fatto, perché voglio avere fiducia in questa". Antonelloscoppia a piangere, mentre lo dice. L'ex Presidente degli industriali, nella terza udienza dedicata al suo interrogatorio sollecitato dalla difesa, parla per oltre tre ore. L'udienza si è tenuta ieri ma era a porte chiuse, adesso l'Adnkronos è in grado di rivelare tutto l'interrogatorio.ribadisce più volte di "non avere mai fatto dossieraggi"e "anzi, di averli subiti" e che contro di lui ci sarebbe "un disegno ...