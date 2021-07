Montante attacca Morra: “Vuole intimidire la Corte” (Di domenica 11 luglio 2021) “Mi hanno ucciso, anche fisicamente, mi hanno umiliato, sono arrivato a pensare anche al suicidio ma non l’ho fatto, perché voglio avere fiducia in questa Corte”. Antonello Montante scoppia a piangere, mentre lo dice. L’ex Presidente degli industriali, nella terza udienza dedicata al suo interrogatorio sollecitato dalla difesa, parla per oltre tre ore. L’udienza si è tenuta ieri ma era a porte chiuse, adesso l’Adnkronos è in grado di rivelare tutto l’interrogatorio. Montante ribadisce più volte di “non avere mai fatto dossieraggi”e “anzi, di averli subiti” e che contro di lui ci sarebbe “un disegno preciso”. Si dice convinto che “tutti ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) “Mi hanno ucciso, anche fisicamente, mi hanno umiliato, sono arrivato a pensare anche al suicidio ma non l’ho fatto, perché voglio avere fiducia in questa”. Antonelloscoppia a piangere, mentre lo dice. L’ex Presidente degli industriali, nella terza udienza dedicata al suo interrogatorio sollecitato dalla difesa, parla per oltre tre ore. L’udienza si è tenuta ieri ma era a porte chiuse, adesso l’Adnkronos è in grado di rivelare tutto l’interrogatorio.ribadisce più volte di “non avere mai fatto dossieraggi”e “anzi, di averli subiti” e che contro di lui ci sarebbe “un disegno preciso”. Si dice convinto che “tutti ...

