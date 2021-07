Mondiale 420: vincono gli americani. Il trofeo Mouvet alla Spagna (Di domenica 11 luglio 2021) Niente regate per l’ultimo giorno del Mondiale 420. Le classifiche confermano la vittoria degli equipaggi americani nelle categorie Open, Femminile e U17 Open. alla Spagna il trofeo Francis Mouvet. Si è concluso ieri il Mondiale della Classe 420 nelle acque di Arma di Taggia e organizzato dallo Yacht Club Sanremo con il supporto del title sponsor Frecciarossa. Nonostante una giornata in cui il vento è stato il grande assente, piena soddisfazione da parte di organizzatori e partecipanti che sono tornati a casa dopo 10 regate (9 per la categoria femminile) e un affollato ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 11 luglio 2021) Niente regate per l’ultimo giorno del420. Le classifiche confermano la vittoria degli equipagginelle categorie Open, Femminile e U17 Open.ilFrancis. Si è concluso ieri ildella Classe 420 nelle acque di Arma di Taggia e organizzato dallo Yacht Club Sanremo con il supporto del title sponsor Frecciarossa. Nonostante una giornata in cui il vento è stato il grande assente, piena soddisfazione da parte di organizzatori e partecipanti che sono tornati a casa dopo 10 regate (9 per la categoria femminile) e un affollato ...

