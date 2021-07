MMA, Poirier sconfigge McGregor: 5 minuti di dominio, poi Notorious si frattura la caviglia brutalmente (Di domenica 11 luglio 2021) Dustin Poirier ha sconfitto Conor McGregor per ko tecnico al termine del primo round. Un successo arrivato per stop medico, dovuto alla frattura alla caviglia sinistra dell’irlandese (immagini forti). Lo statunitense ha dominato l’incontro nei primi cinque minuti, ha demolito l’avversario con una raffica di pugni e di colpi di gomito nella lotta a terra, ha giganteggiato sull’ottagono della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) e ha offerto una grandissima MMA in quello che era il main event di UFC 264. Il 32enne si è così imposto contro l’irlandese per la seconda volta in carriera, a sei mesi di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Dustinha sconfitto Conorper ko tecnico al termine del primo round. Un successo arrivato per stop medico, dovuto allaallasinistra dell’irlandese (immagini forti). Lo statunitense ha dominato l’incontro nei primi cinque, ha demolito l’avversario con una raffica di pugni e di colpi di gomito nella lotta a terra, ha giganteggiato sull’ottagono della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) e ha offerto una grandissima MMA in quello che era il main event di UFC 264. Il 32enne si è così imposto contro l’irlandese per la seconda volta in carriera, a sei mesi di ...

