Miryea Stabile | lo sfogo su Instagram | “Mani addosso contro la mia volontà”

(Di domenica 11 luglio 2021) Losudialcuni fan irrispettosi La 24enneha raccontato sudegli episodi spiacevoli che l’hanno vista protagonista. La ex naufraga dell’edizione numero 15 de L’Isola dei Famosi ce l’haalcuni fan che chiedono selfie e video e che vogliono andare oltre. “Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento – dice tra leStories – Mi conoscete un pochino e lo sapete. Quindi, ...

Ignazio Moser su Miryea Stabile: 'Io e Andrea ci siamo presi cura di lei'

Isola dei Famosi,si sfoga sui social: 'Mi sono sentita molestata e offesa'una ex concorrente della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi che si è conclusa con la vittoria di Awed, ...Primaè diventata sufficientemente famosa come concorrente e vincitrice de ' La Pupa e il secchione '. Poi la modella bresciana è anche sbarcato in Honduras e nonostante sdia uscita ...A 24 anni Miryea Stabile, nuovo volto televisivo dopo le esperienze collezionate quest'anno all'Isola dei Famosi e alla Pupa e il Secchione, sta imparando a conoscere il lato oscuro della popolarità.Miryea Stabile l'abbiamo conosciuta meglio per la sua vivacità e spontaneità all'Isola dei Famosi. Tuttavia, la ragazza ha partecipato prima alla Pupa e L'ex naufraga si è sfogata su Instagram a causa ...