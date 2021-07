Michelle Hunziker | arrivano cattive notizie | che brutto risveglio

(Di domenica 11 luglio 2021) Tristeperdopo la replica di All Together Now: battuta da Antonella Clerici su Rai Unobrutteperdopo la messa in onda di All Together Now- La musica è cambiata. In replica nella serata di ieri su Canale Cinque (sabato luglio), la prima puntata del talent con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

lamescolanza : Michelle Hunziker e Ilary Blasi, vacanze tutte da ridere in Sardegna con Totti e Nicola Savino - Il Decoder - Jbe90 : RT @carotelevip: Sfida del sabato sera estivo tra Rai 1 e Canale 5 con due repliche #thevoicesenior condotto da Antonella Clerici e #AllTog… - avndsuarpe : RT @carotelevip: Sfida del sabato sera estivo tra Rai 1 e Canale 5 con due repliche #thevoicesenior condotto da Antonella Clerici e #AllTog… - carotelevip : Sfida del sabato sera estivo tra Rai 1 e Canale 5 con due repliche #thevoicesenior condotto da Antonella Clerici e… - CIAfra73 : Live 10 luglio 2021 · #AllTogetherNow in replica, prima puntata. Condotto da Michelle Hunziker, in prima serata su.… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Il Sussidiario.net

Una sfida tra repliche nella prima serata del sabato tra The voice senior con Antonella Clerici e All together now con, il talent canoro di Rai Uno vince decisamente la serata confermandosi la grande rivelazione dell'anno. Ottimi gli ascolti per Techetecheté dedicato a Raffaella Carrà in access ...Al sabato alla sera, dopo un'altra vittoria di Raffaella in access sempre con i documenti montati dalle Teche Rai, è stata Antonella Clerici a batterenella sfida tra le repliche di ...Bene anche All Together Now in replica; la gara canora condotta da Michelle Hunziker, coadiuvata dalla giuria formata da Anna Tatangelo, J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga, ha visto sintonizzarsi ...Triste risveglio per Michelle Hunziker dopo la replica di All Together Now: battuta da Antonella Clerici su Rai Uno ...