Meteo, una domenica italiana al sole: previsioni e temperature di oggi (Di domenica 11 luglio 2021) Meteo, domenica di sole e isolate piogge sui rilievi orientali delle Alpi. Le temperature salgono ancora: le previsioni del tempo per oggi. L'estate si sta facendo sentire. Il fine settimana diventa l'occasione giusta per godersi qualche ora di mare e relax sulle fantastiche spiagge d'Italia. Le previsioni del weekend sono favorevoli, le temperature aumentano e il sole non abbandona il nostro Paese in questo mese di luglio.

