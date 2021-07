Medjugorje, il messaggio per oggi: “La Santa Messa sia il centro della vostra vita spirituale” (Di domenica 11 luglio 2021) La Madonna nel suo Messaggio del 2 agosto 2008 ci invita a comprendere perché l’Eucarestia è fondamentale per la nostra vita. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. Messaggio di Medjugorje del 2 L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 11 luglio 2021) La Madonna nel suodel 2 agosto 2008 ci ina comprendere perché l’Eucarestia è fondamentale per la nostra. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenzaMadonna in mezzo a noi, adidel 2 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

