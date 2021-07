Mattarella tifoso esulta in tribuna, Draghi celebra lo spirito di squadra (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - "Forza Italia!". E' stato quasi un involontario, pronostico l'augurio di prammatica rivolto da Boris Johnson a Sergio Mattarella all'arrivo allo stadio di Wembley. Il Presidente della Repubblica è volato a Londra, racchiuso nella cosiddetta 'bolla anticovid', per tifare Italia agli Europei più difficili, quelli che segnano la speranza della fine della pandemia in tutto il continente e nel nostro Paese. Ad accompagnarlo solo il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. Ma all'arrivo allo stadio lo accolgono il premier inglese, con la maglietta bianca della sua Nazionale sotto alla giacca, e il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. In ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - "Forza Italia!". E' stato quasi un involontario, pronostico l'augurio di prammatica rivolto da Boris Johnson a Sergioall'arrivo allo stadio di Wembley. Il Presidente della Repubblica è volato a Londra, racchiuso nella cosiddetta 'bolla anticovid', per tifare Italia agli Europei più difficili, quelli che segnano la speranza della fine della pandemia in tutto il continente e nel nostro Paese. Ad accompagnarlo solo il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. Ma all'arrivo allo stadio lo accolgono il premier inglese, con la maglietta bianca della sua Nazionale sotto alla giacca, e il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. In ...

