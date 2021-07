Marinella Soldi, la presidente della Rai voluta da Mario Draghi vende giochi erotici: la scoperta a luci rosse (Di domenica 11 luglio 2021) Non facciamo i bacchettoni: vendere giocattoli erotici è un'attività assolutamente lecita. Ciò che stiamo per scrivere viene dunque dato per quello che è: una curiosità. È semplicemente curioso, infatti, che Marinella Soldi, ovvero la manager indicata da Mario Draghi per entrare nell'austera Rai da presidente, sia anche azionista (0,51%) della Mysecretcase, portale web che si occupa della vendita di gadget da alcova. Parliamo di giochetti bizzarri come il "succhia clitoride" e il "pompa pene", oppure il moderno vibratore wireless, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Non facciamo i bacchettoni:re giocattoliè un'attività assolutamente lecita. Ciò che stiamo per scrivere viene dunque dato per quello che è: una curiosità. È semplicemente curioso, infatti, che, ovvero la manager indicata daper entrare nell'austera Rai da, sia anche azionista (0,51%)Mysecretcase, portale web che si occupavendita di gadget da alcova. Parliamo di giochetti bizzarri come il "succhia clitoride" e il "pompa pene", oppure il moderno vibratore wireless, ...

