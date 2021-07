Mariano Di Vaio | l' omaggio a Bobo Vieri diventa virale | avete notato che | prima della finale di Euro 2020

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 luglio 2021) Corre per casapartita, lascia tutto a terra. Apre il frigorifero:e agli Azzurri. AncheDi, con 6 milioni di followers sui social, brindafinalissima di stasera. E lo fa con la birra di. Il video sta facendo il giroRete. Didice: “Fondamentale, due Bombeer. Anzi facciamo tre…”. Corre per casa lasciando buste e pacchi e si “fionda” in cucina, apre il frigorifero e prende tre birre fresche. Un vero ...