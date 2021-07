Margherita Mazzucco da L’Amica Geniale a Santa Chiara | un nuovo ruolo per Lenù

(Di domenica 11 luglio 2021) Mentre i fan sono ancora in attesa di vederenelcapitolo de, dagli Usa e da Variety arriva la notizia che presto sarà sul set per un, quello di. La nostraè attualmente impegnata sul set de3 le cui riprese sono al momento in pausa ma riprenderanno presto tra Firenze e Napoli. Nemmeno il tempo di concludere e di godere di quest’ultima fatica per l’attrice che si troverà già a novembre su un altro ...

Advertising

dumurin : RT @EnfantProdige: Se vi siete persi questa news, perchè stavate seguendo #Wimbledon Margherita Mazzucco e Andrea Caperzano saranno Santa… - EnfantProdige : Se vi siete persi questa news, perchè stavate seguendo #Wimbledon Margherita Mazzucco e Andrea Caperzano saranno… - Maqui_ : RT @RBcasting: 'Chiara' è il nuovo film di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano. Il progetto chiude la trilogia… - Kuroi94 : RT @RBcasting: 'Chiara' è il nuovo film di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano. Il progetto chiude la trilogia… - __punkcake : RT @RBcasting: 'Chiara' è il nuovo film di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano. Il progetto chiude la trilogia… -

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Mazzucco

RB Casting

Nella foto, Susanna Nicchiarelli e Andrea Carpenzano( L'Amica Geniale ) interpreterà Santa Chiara d'Assisi nel nuovo lungometraggio di Susanna Nicchiarelli, dal titolo '...Spread the love "My Brilliant Friend" staris set to play Saint Clare of Assisi in Susanna Nicchiarelli's new feature film "Chiara" which will conclude the director's trilogy of female biopics also comprising "Nico, 1988" ...Margherita Mazzucco ( L’Amica Geniale) interpreterà Santa Chiara d’Assisi nel nuovo lungometraggio di Susanna Nicchiarelli, dal titolo “Chiara”. Il progetto concluderà la trilogia di film biografici f ...L'amica geniale: la produzione della serie tv, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, ritorna nel capoluogo toscano con le riprese della terza stagione ...