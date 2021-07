Mancini | ”Italia campione d’Europa? Cosa impossibile anche da pensare”

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 12 luglio 2021): “Per me e Vialli si chiude un cerchio, gruppo meraviglioso” Roberto, commissario tecnco dell’, dopo la vittoria conseguita ai calci di rigore contro L’Inghilterra, ha commentato il trionfo della Nazionale all’Europeo ai microfoni di SKY. Queste le sue parole: “Era unada, ma i ragazzi sono stati straordinari. Non ho parole per loro, questo è un gruppo meraviglioso. Non c’è stata una gara facile e questa per come si era messa era diventata difficilissima, ma poi l’abbiamo dominata. Poi ai rigori bisogna avere ...