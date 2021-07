Maleo | in prima linea durante la pandemia | premiati gli angeli dei giorni più duri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maleo prima

Il Giorno

In particolare quest'ultimo, neolaureato e residente a, si è messo subito a disposizione dei ... spesa, portato bombole d'ossigeno e medicinali e generi dinecessità ai ricoverati negli ...Lodi - Nel Lodigiano la discesa dei contagi, per lavolta dopo due mesi, si è fermata . La provincia, epicentro dei contagi in Europa il 20 ... E soprattutto i due focolai scoperti a(una ...Maleo (Lodi) - L'amministrazione comunale di Maleo, comune della primissima zona rossa 2020, ha detto grazie a tutti i coloro che, fin dagli esordi dell’emergenza Covid, con coraggio e benché il virus ...Circa 5 mila persone hanno partecipato tra sabato e ieri a un rave party clandestino in un terreno privato della provincia di Pisa. Fonte video: Paolo Fontana - ORENTANO IN PIAZZA/Facebook ...