Madre e figlio trovati morti in panetteria: forse avvelenati dal monossido di carbonio (Di domenica 11 luglio 2021) Due persone sono morte , probabilmente avvelenate da monossido di carbonio , nel laboratorio di una panetteria artigianale a Torre Mondovì (Cuneo). Le vittime sono state trovate nella panetteria ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) Due persone sono morte , probabilmente avvelenate dadi, nel laboratorio di unaartigianale a Torre Mondovì (Cuneo). Le vittime sono state trovate nella...

Advertising

HuffPostItalia : Madre e figlio vivono in macchina sull'A1. Hanno perso casa e lavoro - avv_procopio : RT @repubblica: Cuneo: madre e figlio uccisi dal monossido nel laboratorio della panetteria - LoryAdele : @Marco_dreams come si fa ad uccidere i propri figli parlo alle mamme dove si trova il coraggio!una madre darebbe se… - mattinodinapoli : #cuneo, madre e figlio trovati morti nel laboratorio della #panetteria: avvelenati da monossido di carbonio - Corriere : Due morti, madre e figlio, in un laboratorio di panetteria: avvelenati da monossido -