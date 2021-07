M5S, Tofalo-Cioffi-Provenza in coro: “Obiettivo comunali a Salerno” (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Eravamo fiduciosi ed oggi è arrivata la notizia che tutti, nella nostra comunità, aspettavamo con ansia. Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Una chiara e legittimata leadership del MoVimento 5 Stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del Paese.” Lo dichiarano, in una nota congiunta, i tre parlamentari salernitani Andrea Cioffi, Nicola Provenza e Angelo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Eravamo fiduciosi ed oggi è arrivata la notizia che tutti, nella nostra comunità, aspettavamo con ansia. Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Una chiara e legittimata leadership del MoVimento 5 Stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del Paese.” Lo dichiarano, in una nota congiunta, i tre parlamentari salernitani Andrea, Nicolae Angelo ...

