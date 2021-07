M5s, Grillo e Conte d’accordo su nuove regole (Di domenica 11 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che Grillo e Conte ringraziano”. Questo il Contenuto del messaggio congiunto di Beppe Grillo e Giuseppe Conte che Vito Crimi ha letto in apertura dell’assemblea dei parlamentari 5 Stelle. “Una chiara e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Beppee Giuseppehanno definito concordemente la nuova struttura didel MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette cheringraziano”. Questo ilnuto del messaggio congiunto di Beppee Giuseppeche Vito Crimi ha letto in apertura dell’assemblea dei parlamentari 5 Stelle. “Una chiara e ...

