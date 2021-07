**M5s: Fico, ‘accordo decisivo per il rilancio, ora è il momento di remare tutti insieme’** (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Il lavoro di questi giorni si è concluso. Ognuno di noi ha fatto la propria parte per il bene del Movimento e l’accordo sul nuovo statuto segna un punto decisivo per il rilancio di cui tutti conosciamo bene l’urgenza. Con lo stesso spirito, con il lavoro di squadra, con la capacità di venirsi incontro possiamo fare tanto. E possono farlo Beppe Grillo e Giuseppe Conte, che ringrazio”. Lo scrive su Facebook Roberto Fico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Il lavoro di questi giorni si è concluso. Ognuno di noi ha fatto la propria parte per il bene del Movimento e l’accordo sul nuovo statuto segna un puntoper ildi cuiconosciamo bene l’urgenza. Con lo stesso spirito, con il lavoro di squadra, con la capacità di venirsi incontro possiamo fare tanto. E possono farlo Beppe Grillo e Giuseppe Conte, che ringrazio”. Lo scrive su Facebook Roberto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

