M5s: Castelli, ‘confronto paga sempre, ora parte nuovo Movimento’ (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “E’ un giorno importante per tutti noi. La più grande forza del MoVimento è sempre stata quella di sapersi evolvere, di trarre spunto dalle esperienze per crescere ed affrontare sempre nuove sfide. Lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Andare avanti insieme è un dovere, anche se alle volte può essere faticoso”. Lo scrive su Facebook Laura Castelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “E’ un giorno importante per tutti noi. La più grande forza del MoVimento èstata quella di sapersi evolvere, di trarre spunto dalle esperienze per crescere ed affrontarenuove sfide. Lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Andare avanti insieme è un dovere, anche se alle volte può essere faticoso”. Lo scrive su Facebook Laura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : M5s: Castelli, 'confronto paga sempre, ora parte nuovo Movimento'... - mocettast : @ANNAQuercia Se vuoi ho foto di esponenti M5S a marce notav (ora non ne vedi manco uno, solo ex) es @AlbertoAirola… - soteros1 : RT @Lidia_Undiemi: 'Lidia porta la società in Procura perché non paga ... la Castelli insinua che Lidia avrebbe offerto favori sessuali a F… - 1511maxi : ma tutto ciò che è stato espresso da M5S, come è potuto accadere? come? toninelli, castelli, lezzi, un ragazzino ti… - cassiamancini : @MichelePadova16 @virginiaraggi Solo a voi fan della sindaca, perché pure quelli del m5s ai castelli mica so tanto… -