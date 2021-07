Lozano a terra, svenuto, l’arbitro ha fatto giocare e ha ammonito chi protestava (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) Infortunio a Lozano. Polemiche feroci per quel che è avvenuto nel corso di Messico-Trinidad Tobago. L’attaccante va su una palla in. profondità, cade in avanti, e va a sbattere contro il portiere in uscita. L’impatto è tremendo. Il calciatore del Napoli resta a terra privo di sensi. Incredibilmente l’arbitro, il costaricano Montero Araya, continua a far giocare per una decina di secondi. Alcuni compagni di Lozano protestano vibratamente – altri invece continuano a giocare – e l’arbitro ancor prima di sincerarsi delle condizioni di Lozano, estrae il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Infortunio a. Polemiche feroci per quel che è avvenuto nel corso di Messico-Trinidad Tobago. L’attaccante va su una palla in. profondità, cade in avanti, e va a sbattere contro il portiere in uscita. L’impatto è tremendo. Il calciatore del Napoli resta aprivo di sensi. Incredibilmente, il costaricano Montero Araya, continua a farper una decina di secondi. Alcuni compagni diprotestano vibratamente – altri invece continuano a– eancor prima di sincerarsi delle condizioni di, estrae il ...

